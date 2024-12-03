"قيادي مخضرم":من هو القيادي في حزب الله سلمان نمر جمعة الذي اغتيل في غارة إسرائيلية قرب دمشق؟

أكد الجيش الإسرائيلي مساء اليوم استهداف القيادي في حزب الله سلمان نمر جمعة، في غارة لسلاح الجو الإسرائيلي قرب دمشق والتي نفذتها مسيرة استهدفت سيارة على طريق دمشق الدولي، ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن جمعة كان رئيس العمليات في مقر حزب الله في دمشق وهو موفد حزب الله لدى الجيش السوري.

ووقعت الضربة الجوية قرب جسر عقربا في ريف دمشق، حيث يوجد مطار عسكري مخصص للمروحيات.

ويعتبر جمعة وفقا للبيان من القياديين المخضرمين في حزب الله والذي شغل على مدار سنوات عدد من المناصب، ومن المناصب التي شغلها جمعة كان– رئيس المخابرات في منطقة الخيام، ثم أصبح رئيس العمليات في مقر حزب الله بدمشق، وفي السنوات الأخيرة تم تعيين جمعة مبعوثا لحزب الله في الجيش السوري.

وكجزء من منصبه، عمل كحلقة وصل بين مسؤولي حزب الله ومسؤولين في الجيش السوري وساعد في نقل الأسلحة من سوريا إلى المنظمة الى حزب الله، وكان يتمتع بعلاقات قوية مع المسؤولين السوريين. واعتبر الجيش الإسرائيلي أن "اغتياله يشكل ضررا يشكل لعلاقات حزب الله وتموضعه في سوريا"