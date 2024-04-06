الجيش الإيراني: "واشنطن شريكة في هجوم دمشق وسنجعل العدو يندم على فعلته"

وصف رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري، اليوم السبت خلال تشييع جنازة زاهدي، الهجوم على قنصلية إيران في دمشق بأنها كانت بمثابة "خطوة مجنونة وواشنطن شريكة فيها".

باقري قال في كلمة خلال الجنازة، إن "عملية الانتقام لمقتل القيادي في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، الذي قضى في الهجون، ستكون في الوقت والمكان المناسبين"، وأضاف، أن عملية الانتقام لمقتله "ستجعل العدو يندم على فعلته"، موضحا أن "طريقة الانتقام نحن من يحددها".

وتابع رئيس أركان الجيش الإيراني "فلتعلم إسرائيل أن عمرها قد انتهى، وأن زوالها واضمحلالها بات قريبا".

وكان مقر القنصلية الإيرانية في دمشق قد تعرض للقصف يوم الاثنين الماضي مما أدى إلى مقتل 13 شخصا بينهم العميد محمد رضا زاهدي، القيادي في فيلق القدس، الفرع الخارجي للحرس الثوري الإيراني.

وبحسب تقرير لشبكة CBCNews الأميركية، فإن مسؤولون أميركيون كشفوا أن إسرائيل والولايات المتحدة مقتنعتان بأن إيران تستعد للانتقام من الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا، وقد تستهدف إحدى السفارات الإسرائيلية بصواريخ كروز وطائرات بدون طيار.

ويقول المسؤولون إن التوقيت والهدف غير معروفين، ولكن الرد المتوقع على هجوم دمشق سيكون ضرب منشأة دبلوماسية إسرائيلية، ومن المرجح أن يحدث الهجوم في القريب العاجل أي قبل نهاية شهر رمضان.