الولايات المتحدة ترفع هيئة تحرير الشام التي يقودها أحمد الشرع من قائمة المنظمات الإرهابية

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أزالت الولايات المتحدة هيئة تحرير الشام من قائمتها للجماعات الإرهابية، وفقاً لإعلان صادر عن وزارة الخارجية يوم الاثنين.

المجموعة المعروفة باختصارها HTS كانت تُسمى سابقًا جبهة النصرة، والتي تشكلت كفرع سوري لتنظيم القاعدة.

قادت HTS تحالفًا من المسلحين أدى في نهاية المطاف إلى الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد أواخر العام الماضي. ولم وزارة الخارجية السورية على هذه الخطوة.