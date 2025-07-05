تقارير روسية: موسكو مستاءة من طهران لهذا السبب

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انتقدت روسيا بشدة خلال الأيام الأخيرة - وإن بشكل غير رسمي - زيارة الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان إلى أذربيجان، في خضم أزمة دبلوماسية مستمرة بين موسكو وباكو. ووفقًا لتقارير غير رسمية في روسيا، أعربت مصادر في الكرملين ووزارة الخارجية عن استيائها العميق من الخطوة الإيرانية، وادعت أنها تثير تساؤلات حول الولاء الاستراتيجي لطهران.

وقالت المصادر: "في نهاية المطاف، لدينا شراكة استراتيجية مع إيران، وها هي - تختار القيام بزيارة رسمية إلى بلد يعتقل المواطنين الروس في الشوارع، ويضربهم، ويزج بهم في السجن لأربعة أشهر، ويقمع صحفيينا بعنف". وأضافت هذه المصادر أن أذربيجان لم تُظهر أي دعم لإيران بعد الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على البلاد، وبالتالي فإن اختيار هذا التوقيت "غير مناسب وغير مسؤول".

ووفقًا لهم، "لا يبدو أن مثل هذه الزيارة أمرٌ ينبغي السماح به في الوضع الراهن"، ملمحين إلى أنها ستكون خطوةً إشكاليةً من حيث التنسيق السياسي مع روسيا. وكالة أنباء "تاس" الروسية نقلت عن مصادر في الكرملين ووزارة الخارجية الروسية قولها: "من المستحيل أن تستمر طهران في التصرف كحليف - وفي الوقت نفسه تختار التقرب من دولة تعمق علاقاتها مع أعدائنا، مثل الرئيس زيلينسكي، الذي أصبح فجأة صديقا مقربا لباكو".