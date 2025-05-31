عائلات الرهائن:"إذا لم يوافق نتنياهو على إنهاء الحرب، فستكون يداه ملطختين بدماء من تبقى من الرهائن"

بعد 603 أيام من الأسر، أطلقت عائلات الرهائن الإسرائيليين، اليوم السبت نداءً ضد اتفاق جزئي من شأنه أن يترك الرهائن وراءهم، متهمةً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مباشرةً بالتضحية بأحبائهم لأسباب سياسية.

وكشفت عيناف زانغاوكر، والدة ماتان، أن ابنها "نجا بأعجوبة من القصف عدة مرات، وأنه كاد أن يختنق بالغاز السام في نفق مُدمر كان على وشك الانهيار". وحذرت قائلةً: "لن ينجو ماتان والرهائن الأحياء الآخرون من الضغط العسكري المستمر".

وتوجهت مباشرةً إلى نتنياهو، متهمةً إياه بـ"اختيار الدم اليهودي" بتفضيله اتفاقًا جزئيًا يتبعه استئناف الحرب بدلاً من إعادة جميع الرهائن. وأكدت العائلات أن "خطة ويتكوف المطروحة من المفترض أن تنهي الحرب وتعيد جميع الرهائن في غضون 60 يومًا"، لكن نتنياهو "يبذل قصارى جهده لتحويل هذه الخطة إلى اتفاق جزئي".

ومن جهته ندد يهودا كوهين، والد الجندي نمرود، بـ"الفشل الأخلاقي" وتوسل إلى المبعوث الأمريكي ويتكوف "بأن يقترح فورًا خطة شاملة لإنهاء الحرب تضمن عودة الجميع" في حال قبول الاتفاق. وأكد رونين أتزيلي، شقيق أفيف المحتجز جثمانه في غزة، أن "إنهاء الحرب يصب في مصلحة إسرائيل" وأن "عودة الرهائن هي الهدف الأسمى من الحرب".

واختتمت ميشيل إيلوز، والدة غاي، قائلةً: "إذا لم يوافق نتنياهو على إنهاء الحرب، فستكون يداه ملطختين بدماء من تبقى منهم".