عيناف زانغاوكر والدة الرهينة ماتان في غزة:"نتنياهو هو ملاك الموت للرهائن"

قالت عيناف زانجاوكر، والدة الرهينة ماتان في غزة لدى حماس، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لعائلات الرهائن في تل أبيب، في الوقت الذي أطلق فيه الجيش الإسرائيلي عملية "مركبات جدعون"، "لقد أصبح نتنياهو ملك الموت للرهائن"، وتابعت"نتنياهو يجرنا إلى حرب سياسية ستؤدي إلى مقتل رهائن وجنود"، هكذا نددت هذه الأم، التي يعكس غضبها استياء العائلات المتزايد إزاء ما يعتبرونه غياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق.

في حديثها المباشر مع ابنها عبر الكاميرات، وجّهت عيناف زانغاوكر رسالةً مُفجعةً: "أعلم أنك وحيد الآن، وكلانا يعلم أن رئيس الوزراء يبذل قصارى جهده لضمان عدم عودتك حيًا. لكنني أريدك أن تعلم أن والدتك تُناضل من أجلك! شعب إسرائيل يُناضل من أجلك!"

ويأتي هذا التدخل في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات في الدوحة بقطر بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن. وبحسب السيدة زانجاوكر، فإن المفاوضين لديهم "واجب التوصل إلى اتفاق لإعادة جميع الرهائن"، معربة عن قلقها العميق بشأن المحتجزين في غزة، المحاطة "بانفجارات لن تؤدي إلا إلى موت الرهائن".

وفي إشارة مباشرة إلى السياسة الأمريكية، زعمت أيضًا أن "الرئيس ترامب ومبعوثه ويتكوف يقاتلان من أجلكم ومن أجل جميع الرهائن، ضد رئيس الوزراء الذي أصبح ملاك الموت للرهائن".

وتوضح هذه الاتهامات الاستقطاب الشديد في المجتمع الإسرائيلي، حيث تتهم العديد من عائلات الرهائن الحكومة الآن علانية بإعطاء الأولوية للاعتبارات السياسية على حياة الرهائن الثمانية والخمسين الذين ما زالوا محتجزين في غزة، والذين يفترض أن العديد منهم ماتوا.

وفي وقت سابق من اليوم السبت ، حذرت السيدة زانغاوكر نتنياهو أيضًا: "إذا اكتشفنا مرة أخرى أنك أحبطت فرصة التوصل إلى اتفاق شامل، فسوف نعلن حربًا شاملة ضد الحكومة حتى نتمكن من إزاحتك ووزراءك من السلطة".