مصادر لقناة i24NEWS: "الولايات المتحدة عرفت تفاصيل خطة فرض السيادة لسموتريتش"

قد يعجبك أيضًا -

أثارت خطة السيادة التي كشف عنها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ردود فعل واسعة في البلاد والعالم. وأفادت مصادر إسرائيلية لقناة i24NEWS مساء أمس (الأربعاء) أن تفاصيل الخطة، التي عُرضت علنًا لأول مرة، معروفة لدى بعض مستويات الحكومة الأمريكية.

كما علم أيضًا، أنها تُعرض غدًا على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع خرائط مفصلة. الجلسة الخاصة حول موضوع السيادة دُمجت مع النقاش الذي كان مقررًا مسبقًا حول موضوع الضفة الغربية، وستُعقد مساء الغد.

بحسب مصادر إسرائيلية، يُعبّر الأمريكيون عن رغبتهم في سماع ما تريده إسرائيل، لا مع أو ضد، مع احترام السيادة الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، يتوقعون في نهاية المطاف أن تتحدث إسرائيل بصوت واحد وواضح - وهذا يعتمد على قرار نتنياهو

كما ذُكر، في ضوء النبرة الإيجابية الصادرة عن واشنطن، ثمة شعورٌ بفرصة تاريخية لدى المسؤولين الحكوميين في مواجهة التحركات الأحادية الجانب ضد إسرائيل. وبينما تُقرّ إسرائيل بأن الأمريكيين لن يوافقوا بالضرورة على المطلب الإسرائيلي، إلا أنها ترغب في سماع موقف واضح.