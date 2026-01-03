في اليوم السابع من حركة الاحتجاجات في إيران: مقتل عنصر من الحرس الثوري في غرب البلاد

في اليوم السابع من حركة الاحتجاجات، ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، مقتل ضابط من الحرس الثوري الإيراني في غرب البلاد حيث اندلعت أعمال عنف محدودة النطاق، وقالت إن" لطيف كريمي، أحد قدامى الأعضاء في الحرس الثوري، قتل في الاشتباكات التي وقعت بعد ظهر اليوم في ملكشاهي في إيلام، أثناء دفاعه عن أمن البلاد، وذلك بعد الإعلان عن مقتل عنصر أمن آخر بالسلاح الأبيض والرصاص في وقت سابق اليوم السبت".

وتضمّ ملكشاهي نحو 20 ألف نسمة بينهم عدد كبير من الأكراد. وأفادت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني بأن "مخرّبين حاولوا اقتحام مركز للشرطة فيها".