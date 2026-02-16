الجيش الإسرائيلي يكثف عملياته ضد الجماعة الإسلامية في لبنان وسوريا

"الجيش الإسرائيلي يعتقل ناشطًا بارزًا ويصادر أسلحة خلال عملياته ضد الجماعة الإسلامية في لبنان وسوريا"

سعيد محاجنة
سعيد محاجنة ■ مراسل قناة i24NEWS باللغة العربية
جنود الجيش الإسرائيلي في جنوب هضبة الجولان، فبراير 2026
افاد مصدر امني إسرائيلي ان الجيش الإسرائيلي يكثف عملياته ضد منظمة الجماعة الإسلامية في كل من سوريا ولبنان.وفي اطار هذه العمليات القى الجيش القبض على ناشط بارز في الجماعة في جنوب لبنان.

ففي عملية ليلية في منطقة مزارع شبعا في جنوب لبنان القت قوة تابعة للواء 210 في الجيش الإسرائيلي على ناشط بارز في الجماعة وقادته لاستمرار التحقيق في احد المعتقلات في البلاد. وأفاد المصدر الأمني أنه وفي المبنى الذي القي القبض فيه على هذا الناشط تم العثور على أسلحة وذخيرة.

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال قيادي بارز في الجماعة الإسلامية بجنوب لبنان

وترى إسرائيل في الجماعة الإسلامية عنصر مهدد للامن والاستقرار على الحدود الشمالية فالجماعة التي نشأت في سنوات الستين ومن خلال التعاون والتنسيق مع فصائل فلسطينية وعلى رأسها حماس وحزب الله تسعى لتعزيز حضورها ونشاطها ضد إسرائيل عبر قواعدها في جنوب لبنان، وبرز نشاط الجماعة خلال الحرب الأخيرة على الجبهة اللبنانية والتي اطلقت خلالها الجماعة بعض القذائف الصاروخية تجاه إسرائيل وحاولت تنفيذ عمليات أخرى انطلاقا من الأراضي اللبنانية.

مؤخرا رصد الجيش الاسرائيلي محاولات للمنظمة لتعزيز حضورها على الحدود السورية اللبنانية وفي منطقة بيت جن في سوريا والتي أصيب فيها خلال شهر نوفمبر \تشرين ثاني الماضي عدد من الجنود الإسرائيليين خلال اشتباك وقع في البلدة مع مسلحي الجماعة الذين قتل بعضهم واعتقال البعض الآخر.

ومن ابرز نشطاء الجماعة الذين قتلوا كان ايمن غطمة والتي تقول الجهات الأمنية الإسرائيلية انه كان مسؤولا عن تزويد الجماعة وكذلك حماس في لبنان بالأسلحة والذخيرة

