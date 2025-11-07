استطلاع رأي i24NEWS يكشف: 40 في المئة يعتقدون أنه يجب العفو عن رئيس الوزراء

كشف استطلاع رأي أجرته i24NEWS ، مساء اليوم الجمعة، وأجراه معهد استطلاعات الرأي المباشر، برئاسة زورييل شارون، خصيصًا لـ i24NEWS، بشأن سؤال "هل أنت مع أو ضد منح العفو للمدعية العامة العسكرية بشرط أن تصبح شاهدة دولة؟"، حيث أجاب 40% بأنهم مع، و40% ضد. وأجاب 20% بأنه لا يوجد لديهم موقف من الموضوع.

بالإضافة إلى ذلك، تعتقد غالبية المشاركين في استطلاع الرأي، 55%، أن المدعية العامة غالي بهاراف-ميعارة أصرت على النأي بنفسها عن التحقيق في قضية الميدان اليمني خشية كشف تورطها الشخصي في القضية. ويعتقد 35% أنها تتصرف في إطار صلاحياتها، بينما أجاب 10% بأنهم لا يعرفون. ردًا على سؤال آخر، "هل يجب إلغاء لائحة الاتهام ضد "القوة 100" في ضوء قضية التسريب؟"، أجاب معظم المشاركين، 56% بنعم، و39% بلا، و5% لا يعرفون. اطلع على النتائج الكاملة - أعلى الصفحة.