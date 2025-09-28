تصاعد التوتر بين دمشق والقاهرة: مظاهرات واتهامات متبادلة حول غزّة

تَزايدَت حدّةُ التوتّرِ بينَ القاهرةِ ودمشق، عقبَ مظاهرةٍ أمامَ السفارةِ المصريّةِ في دمشق، رَفَعَ خلالَها محتجّونَ شعاراتٍ تُندّدُ بموقفِ مصرَ من عدمِ فتحِ معبرِ رفحَ، متّهمينَ إيّاها بالمساهمةِ في حصارِ غزّةَ، وعرقلةِ المساعداتِ الإنسانيّةِ.

الرّدُّ المصريُّ لم يتأخّرْ، إذ اعتَبَرَت أوساطٌ إعلاميّةٌ وسياسيّةٌ أنَّ «أرضَ السوريّينَ مُحتلّةٌ»، مُتسائلَةً عن جدوى التظاهُرِ ضدَّ مصرَ بدلَ التركيزِ على قضايا الداخلِ. فيما دَعَت بعضُ الأطرافِ إلى منعِ السفنِ السوريّةِ من عبورِ قناةِ السويسِ، وطردِ التّجارِ والمعاملِ السوريّةِ من الأراضي المصريّةِ، ما اعتُبِرَ تهديدًا للعلاقاتِ الاقتصاديّةِ.

ويرى مراقبونَ أنَّ هذهِ الأزمةَ تَكشفُ هشاشةَ الروابطِ بينَ البلدينِ، خصوصًا وأنَّ مصرَ أَبقَت على علاقاتٍ دبلوماسيّةٍ منخفضةِ المستوى مع دمشقَ منذ تسلّمِ أحمد الشرع قيادةَ المرحلةِ الانتقاليّةِ بدمشقَ، في ظلّ تبايناتٍ سياسيّةٍ وإقليميّةٍ. ويخشى محلّلونَ من أنْ يُؤدّيَ استمرارُ التراشُقِ الإعلاميِّ والشعبيِّ إلى تقويضِ أيِّ فرصةٍ لتقارُبٍ، في وقتٍ تحتاجُ فيهِ المنطقةُ إلى استقرارٍ أوسع.