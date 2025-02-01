نفيد بأن مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أعلن في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو عن آلية جديدة للمفاوضات مع حماس تعتمد على الدبلوماسية المكوكية.

وسيقوم ويتكوف الآن بزيارات منتظمة بين الجانبين في محاولة لتوضيح مواقف الطرفين والقضايا الدقيقة التي ستناقشها الوفود. ومن المتوقع أن تحل الآلية الجديدة محل القمم التي عقدت حتى الآن في الدوحة والقاهرة بحضور جميع الأطراف.

عمليا، تتولى إدارة ترامب المحادثات بطريقة تحييد هيمنة مصر وقطر. ووفقا لمسؤول كبير تحدث مع i24NEWS، فإن التغيير ينبع من هيمنة إدارة ترامب ورغبتها في تولي زمام المبادرة في محادثات التفاوض.

وأضاف المسؤول :"الفرق بين الإدارتين هو أن فريق ترامب دخل المحادثات بزخم كبير، والآلية المتفق عليها تتضمن مشاركة أكبر لمبعوث ترامب في محاولة للوصول إلى مفاوضات فعالة".