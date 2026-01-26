الشاباك يكشف: هكذا قادت التحقيقات إلى استعادة جثمان ران غويلي من غزة

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، اليوم الاثنين، تفاصيل إضافية حول عملية "قلب شجاع" التي أسفرت عن استعادة جثمان الرقيب أول ران غويلي ، آخر المختطفين الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ أحداث السابع من أكتوبر.

وأوضح الشاباك أن العملية استندت إلى معلومات استخباراتية جُمعت خلال تحقيق أُجري قبل نحو شهر مع عنصر من حركة الجهاد الإسلامي ، كان قد اعتُقل في جنوب قطاع غزة خلال نشاط عسكري للجيش الإسرائيلي. وخلال التحقيق، قدّم المعتقل معلومات حول مواقع محتملة لإخفاء الجثمان، إضافة إلى هوية أطراف أخرى ضالعة في العملية.

وبحسب الجهاز، أدت معطيات استخباراتية لاحقة إلى تحديد الموقع النهائي للجثمان داخل مقبرة البطش شمال القطاع. وعلى إثر ذلك، نفذت قوات الأمن عملية ميدانية واسعة خلال الأسابيع الأخيرة، انتهت بالعثور على الجثمان ونقله إلى داخل إسرائيل.

وأكد الشاباك أن استعادة جثمان ران غويلي تأتي في إطار الجهود المتواصلة لإعادة جميع المختطفين، أحياءً كانوا أم قتلى، مشيرًا إلى أن العملية تمثل إغلاقًا لدائرة إنسانية وأخلاقية بعد فترة طويلة من الاحتجاز.