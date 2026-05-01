تسعى إيران إلى إحياء الحوار مع واشنطن من خلال تقديم مقترح جديد يهدف إلى كسر الجمود الدبلوماسي الحالي. ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، فقد صاغت طهران عرضاً يهدف إلى السماح باستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، سعياً إلى التوصل إلى حل دائم للنزاع المستمر.

وأفادت الوكالة بأن "غيران قدمت نص مقترحها الأخير إلى باكستان، الوسيط في المحادثات مع الولايات المتحدة، مساء الخميس"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول محتوى الوثيقة. ويؤكد استخدام إسلام آباد كوسيط على الدور المتنامي لبعض الجهات الفاعلة الإقليمية في جهود خفض التصعيد.

وتأتي هذه المبادرة في ظل تعثر المحادثات بين البلدين، على الرغم من الهدنة الهشة السارية حالياً. وتتمحور الخلافات حول شروط التوصل إلى اتفاق دائم، ولا سيما القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والضمانات الأمنية. من الجانب الإيراني، يؤكد المسؤولون باستمرار استعدادهم للتفاوض، رافضين أي ضغوط خارجية أو تنازلات تُعتبر غير متوافقة مع مصالحهم الاستراتيجية. أما واشنطن، من جانبها، فتظل حذرة بشأن نوايا طهران، مع الحفاظ على موقفها الثابت.