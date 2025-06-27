استطلاع رأي i24NEWS: غالبية الجمهور تعتقد أن إسرائيل انتصرت في المعركة التاريخية ضد إيران

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بعد انتهاء حرب "عام كلافي"، أجرت قناة i24NEWS بالتعاون مع "دايركت فولز" استطلاع رأي أجرته، وبُثّ، مساء اليوم الجمعة، في برنامج "كابينت" مع نيف درومي، استقصى فيه رأي الجمهور حول نتائج العملية.

ردًا على سؤال من برأيك انتصر في الحرب؟ أجاب 86% بأن إسرائيل هي من انتصر، بينما أجاب 11% بأنه لا يعرف، وأجاب 3% بأنهم يعتقدون أن إيران انتصرت في المعركة بين البلدين.

ردًا على سؤال ما إذا كان ترامب، برأيك، يعتبر نتنياهو شريكًا حقيقيًا أم أنه يستغله فقط لخدمة مصالح الولايات المتحدة، أجاب 55% بأن الرئيس الأمريكي يستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأجاب 55% بأن ترامب يعتبر نتنياهو شريكًا حقيقيًا، وأجاب 4% بأنه لا موقف لديهم من هذا الموضوع.

بعد تحركات إسرائيل والولايات المتحدة في الحملة ضد إيران، سُئل المجيبون عما إذا كانوا يعتقدون أن التهديد النووي الإيراني قد زال تمامًا أم أنه قد تم تأجيله فقط. أجابت أغلبية (73%) بأنهم شعروا بأن التهديد قد تأخر فقط، بينما أجاب 17% بأنه قد زال تمامًا، وأجاب 10% بـ "لا أعرف".

للتذكير، كشفت نتائج الجزء الأول من الاستطلاع، الذي بُثّ الليلة الماضية في النسخة الرئيسية، أن 61% من الإسرائيليين يؤيدون وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وأن 35% يعتقدون أنه كان ينبغي لإسرائيل مواصلة الحملة. ولم يُبدِ 4% من المشاركين أي موقف من هذا الموضوع.

وكان سؤال آخر مطروحًا: الآن، وبعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، هل تعتقد أنه ينبغي علينا دعم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن من غزة حتى لو كان ذلك يعني انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع وبقاء حماس في السلطة؟ أجاب 55% بنعم، و41% بلا، وأجاب 4% بعدم وجود موقف لديهم من هذا الموضوع. أُجريت العينة، المنشورة أمس (الخميس) والمُبثّة الليلة في طبعتها الأولى، بواسطة شركة "دايركت بولز" المحدودة، برئاسة زورييل شارون، لصالح قناة i24NEWS، في 26 يونيو/حزيران 2025، باستخدام نظام رقمي مُدمج مع لوحة استطلاع، على 513 مُستجيبًا بالغًا (18 عامًا فأكثر) يُشكّلون عينةً تمثيليةً لعموم السكان في إسرائيل. يبلغ خطأ العينة الإحصائي ± 4.4%، مع احتمال 95%.