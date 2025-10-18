أمني إسرائيلي :"الداخل السوري ليس هادئا ويشكل تهديدا كبيرا بالنسبة لاسرائيل"

على خلفية زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع الى روسيا، شدد حنان جيفن- القائد الأسبق لوحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200 على أن "الدور الروسي في سوريا محدود جدا .. " ومن جانب آخر لفت الى أن "الداخل السوري ليس هادئا ويشكل تهديدا كبيرا بالنسبة إلى إسرائيل. تابعوا مداخلته كاملة.

جاء تصريحات جيفن خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :"أعتقد أن الزيارة انحصرت في أمرين، موافقة سورية على إبقاء القواعد الروسية في طرطوس وحميميم ومن ناحية أخرى قد يطلب السوريون من روسيا مساعدتهم في إعادة بناء الجيش ، أو استعادة الأصول السورية المجمدة في روسيا، لن يكون هناك تغيير جذري في العلاقات، فالعلاقات مع الولايات المتحدة تكبل القيادة السورية، لدى النظام السوري مشاكل مع البنى التحتية والأقليات ، لذلك فإن الدور الروسي محدود جدا".

كما تطرق جيفن الى تأثير ما يحدث في سوريا على إسرائيل وقال إن "إسرائيل تراقب عن كثب ما يجري في سوريا، سوريا الداخلية غير هادئة ، هذا الوضع يشكل تهديدا كبيرا لإسرائيل" مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تراقب هذا الوضع الذي بات يهمها أيضا، بالإضافة الى متابعتها ما يحدث مع داعش.

