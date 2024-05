تقرير: ولي العهد السعودي يقبل دعوة رسمية لزيارة ايران

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "ايرنا" اليوم" أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل دعوة رسمية إيرانية لزيارة البلاد.

ووفقا للوكالة :"قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دعوة القائم بأعمال الرئاسة الإيرانية محمد مخبر زيارة ايران، وذلك خلال مكالمة بينهما مساء الجمعة".

في حين ذكرت وكالة مهر أن الرئيس الإيراني بالوكالة شكر ولي العهد السعودي خلال المكالمة بينهما مساء الجمعة على حضور الوفد السعودي مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مؤكدا على دعوة الرئيس الراحل رئيسي لبن سلمان الى زيارة طهران.

وقال مخبر وفقا لـ "مهر" خلال حديثه مع الأمير بن سلمان : "كما سبق لرئيسنا الشهيد أن دعا فخامتكم لزيارة إيران، فإنني أدعوكم مرة أخرى لزيارة البلد الصديق والشقيق".

ووفقا لـ"مهر" فإنه بعد قبول بن سلمان هذه الدعوة، وجه من جانبه دعوة الى القائم بأعمال الرئاسة الإيرانية محمد مخبر لزيارة المملكة العربية السعودية.

https://twitter.com/i/web/status/1794316420920316101