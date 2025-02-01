سوريا: مقتل 10 أشخاص بإطلاق نار لمسلحين في قرية يقطنها علويون وسط سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل في إطلاق نار من قبل مسلحين مساء الجمعة على سكان قرية يقطنها علويون في محافظة حماة وسط سوريا.

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وقال المرصد:"ارتكب مسلحون مجزرة راح ضحيتها 10 مواطنين في قرية أرزة في ريف حماة الشمالي التي يقطنها مواطنون من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد، مشيراً إلى أنهم أطلقوا النار من أسلحة فردية مزودة بكواتم صوت.

في حين تحدث التلفزيون السوري اليوم السبت عن مقتل عنصرين من الشرطة وإصابة آخر في كمين لمن وصفوهم "فلول النظام السابق في بلدة المختارية على طريق حلب- اللاذقية" في ريف محافظة حمص.

في حين نقلت "العربي الجديد" عن مصادر أمنية أن "الجهات الأمنية والعسكرية السورية دفعت بتعزيزات الى المنطقة بعد الكمين" مشيرة "إلى أن هذه الحادثة تعد الأولى من نوعها في المنطقة منذ إسقاط بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024".