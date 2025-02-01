سوريا: مقتل 10 أشخاص بإطلاق نار لمسلحين في قرية يقطنها علويون وسط سوريا

كما قتل عنصرين من الشرطة في كمين نصبه بمن وصفوهم "فلول النظام السابق"

i24NEWS
i24NEWS
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مقاتلون من المعارضة السورية يلتقطون الصور في ضواحي حماة، سوريا
مقاتلون من المعارضة السورية يلتقطون الصور في ضواحي حماة، سورياAP Photo/Ghaith Alsayed

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل في إطلاق نار من قبل مسلحين مساء الجمعة على سكان قرية يقطنها علويون في محافظة حماة وسط سوريا.

https://x.com/i/web/status/1885639138516369432

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وقال المرصد:"ارتكب مسلحون مجزرة راح ضحيتها 10 مواطنين في قرية أرزة في ريف حماة الشمالي التي يقطنها مواطنون من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد، مشيراً إلى أنهم أطلقوا النار من أسلحة فردية مزودة بكواتم صوت.

في حين تحدث التلفزيون السوري اليوم السبت عن مقتل عنصرين من الشرطة وإصابة آخر في كمين لمن وصفوهم "فلول النظام السابق في بلدة المختارية على طريق حلب- اللاذقية" في ريف محافظة حمص.

في حين نقلت "العربي الجديد" عن مصادر أمنية أن "الجهات الأمنية والعسكرية السورية دفعت بتعزيزات الى المنطقة بعد الكمين" مشيرة "إلى أن هذه الحادثة تعد الأولى من نوعها في المنطقة منذ إسقاط بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024".

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