سوريا: مقتل 10 أشخاص بإطلاق نار لمسلحين في قرية يقطنها علويون وسط سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل في إطلاق نار من قبل مسلحين مساء الجمعة على سكان قرية يقطنها علويون في محافظة حماة وسط سوريا.

https://x.com/i/web/status/1885639138516369432