سقوط نظام الأسد: أعلن مدير المخابرات في وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم (الثلاثاء)، أن القوات الروسية تنسحب من سوريا ولهذا الغرض تم نشر سرب طائرات في قاعدة حميميم. وللانسحاب من الجمهورية السورية، يستخدم الروس أسطولا من سفن النقل العسكرية، محملة بالجنود والأسلحة والمعدات العسكرية.

وبحسب عدة مصادر في الوزارة، من المفترض أن تنطلق عدد من طائرات An-124 وIl-76MD من قاعدة حميميم الجوية بمسارات إلى المطارات في روسيا (أوليانوفسك، تشيكلوفسكي، وبريبولجسكي). وتقوم روسيا أيضًا بتعبئة قواتها البحرية لهذه المهمة: على وجه الخصوص، أُمرت مدينة بالتيسك بتجهيز سفينة الشحن "سبارطا 2" وسفينة الإنزال الكبيرة "ألكسندر شبالين" للمغادرة إلى طرطوس.

السفينتان البرمائيتان الكبيرتان لأسطول الشمال الروسي "ألكسندر أوتيركوفسكي" و"إيفان جرين" في طريقهما إلى البحر الأبيض المتوسط. وفي ميناء طرطوس، الروس ينفذون عملية تفكيك طارئة لمعدات وممتلكات عسكرية. وقد وصل بالفعل عدة مئات من القوات الخاصة الروسية إلى هناك لضمان الانسحاب الآمن.

ويبدو أن روسيا تعتمد على تفاهمات مع قوات المعارضة بشأن الخروج دون عوائق من سوريا. وحتى من يسمون بالممثلين الدبلوماسيين لموسكو لم يعودوا يطلقون على منظمات المعارضة المناهضة لنظام الأسد "الإرهابيين"، بل يظهرون خطاباً محايداً.