مسؤول ايراني: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم خلال المفاوضات

نقلت وسائل إعلام عربية عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله اليوم (الأربعاء): "حقنا في تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض خلال المحادثات مع الولايات المتحدة".

وجاءت هذه التصريحات قبل زيارة عراقجي الى روسيا بهدف نقل رسالة من أية الله على خامنئي الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، والتي بموجبها تحتاج ايران إلى دعم بخصوص الموضوع النووي :"نسمع مواقف متضاربة من مسؤولين أمريكيين، وهذا لن يسهم في دفع المفاوضات إلى الأمام، علينا أن نكون على دراية بالمواقف الحقيقية للجانب الأمريكي خلال اجتماع المفاوضات المقبل".