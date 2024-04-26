إسرائيل: إصابة شابة بجروح خطيرة في هجوم طعن في الرملة

أصيبت شابة تبلغ من العمر 18 عاما بجروح خطيرة في هجوم طعن في بلدة الرملة وسط إسرائيل، بحسب الشرطة ورجال الإنقاذ.و فيما فتحت الشرطة الإسرائيلية تحققا في ملابسات الهجوم.

وقالت خدمة الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء إنها كانت تنقل الشابة إلى مركز شامير الطبي القريب، وتم تحييد المنفذ.وتحقق الشرطة في ملابسات الهجوم. وبحسب القناة الإسرائيلية(12)، قالت الشابة: “طعنني عربي” قبل أن ينهار.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في الظروف المحيطة بالهجوم، سعيا لكشف الدوافع وتحديد هوية أي شركاء متورطين. وتشير التقارير الأولية إلى أن الضحية تمكنت في لحظة مروعة قبل أن تنهار من نقل هوية مهاجمها قائلة: "طعنني عربي".

وسرعان ما وصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير إلى مكان الحادث وتحدث إلى وسائل الإعلام، وشكر قوات الأمن على تحركها السريع لتحييد التهديد.