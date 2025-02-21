ألمانيا: القبض على شاب بشبهة التخطيط لهجوم عدائي على السفارة الإسرائيلية في برلين

اعتقلت السلطات الألمانية شاباً يبلغ من العمر 18 عاماً من أصل شيشاني يُشتبه في تخطيطه لهجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين، وذلك حسبما ذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية، وتم القبض على المشتبه به في ولاية براندنبورغ الشرقية، التي تحيط ببرلين، وظهر أمام المحكمة في وقت سابق من اليوم الجمعة، حيث تم إحضاره لتمديد احتجازه.

ولم تقدم السلطات مزيدا من المعلومات حول خطة الهجوم المزعومة. وقال مسؤولون إن "الشرطة وضباطا متخصصين شاركوا في تنفيذ عملية الاعتقال، والتي جاءت بعد أن تم إبلاغهم بنواياه". وأضافوا أنه "من غير الممكن تقديم مزيد من التفاصيل في هذا الوقت حول الخلفية والدافع للدفاع عن التحقيق". وبحسب التحقيقات التي أجريت حتى الآن، فإن الرجل لم يكن معروفًا لدى الشرطة بجرائم جنائية سابقة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية DPA.