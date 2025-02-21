ألمانيا: القبض على شاب بشبهة التخطيط لهجوم عدائي على السفارة الإسرائيلية في برلين

تم القبض على المشتبه به في ولاية براندنبورغ الشرقية، التي تحيط ببرلين، وظهر أمام المحكمة في وقت سابق من اليوم الجمعة، حيث تم إحضاره لتمديد احتجازه.

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ضابط شرطة يغلق أحد الشوارع بعد أن أطلقت الشرطة النار على شخص مشبوه بالقرب من القنصلية الإسرائيلية ومتحف عن تاريخ المدينة في الحقبة النازية في ميونيخ بألمانيا، الخميس 5 سبتمبر 2024
ضابط شرطة يغلق أحد الشوارع بعد أن أطلقت الشرطة النار على شخص مشبوه بالقرب من القنصلية الإسرائيلية ومتحف عن تاريخ المدينة في الحقبة النازية في ميونيخ بألمانيا، الخميس 5 سبتمبر 2024AP Photo/Matthias Schrader

اعتقلت السلطات الألمانية شاباً يبلغ من العمر 18 عاماً من أصل شيشاني يُشتبه في تخطيطه لهجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين، وذلك حسبما ذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية، وتم القبض على المشتبه به في ولاية براندنبورغ الشرقية، التي تحيط ببرلين، وظهر أمام المحكمة في وقت سابق من اليوم الجمعة، حيث تم إحضاره لتمديد احتجازه.

ولم تقدم السلطات مزيدا من المعلومات حول خطة الهجوم المزعومة. وقال مسؤولون إن "الشرطة وضباطا متخصصين شاركوا في تنفيذ عملية الاعتقال، والتي جاءت بعد أن تم إبلاغهم بنواياه". وأضافوا أنه "من غير الممكن تقديم مزيد من التفاصيل في هذا الوقت حول الخلفية والدافع للدفاع عن التحقيق". وبحسب التحقيقات التي أجريت حتى الآن، فإن الرجل لم يكن معروفًا لدى الشرطة بجرائم جنائية سابقة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية DPA.

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