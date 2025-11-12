الاتفاق السري بين ترامب واردوغان حول سوريا الذي يقلق إسرائيل

المحلل العسكري لقناة i24NEWS، يوسي يهوشوع، نشر مساء اليوم (الأربعاء) في النشرة الرئيسية أن هناك تطورًا كبيرًا في المنطقة يثير القلق في إسرائيل. من وراء الكواليس يُحاك اتفاق سري بين البيت الأبيض والأتراك.

في إسرائيل يعرفون ما هي تطلعات أردوغان، هو لا يخفيها، والآن يطمع في مكانين. الأول، الدخول إلى غزة، لكن المكان الاستراتيجي لا يقل أهمية هو سوريا، وهو يريد أن يحصل هناك على سيطرة ويُحكم علاقته مع الشرع. نفس الشخص الذي اجتمع فقط بالأمس مع وزير الخارجية التركي في البيت الأبيض. حيث قال في تصريحاته أنه يريد أن تنسحب إسرائيل حتى حدود عام 1978.

جميع أجهزة الأمن الإسرائيلية تعارض ذلك. هذا تطور مقلق للغاية. في إسرائيل يعرفون قدرات الأتراك. ويتذكرون تصريح أردوغان حول "غزو إسرائيل". كما هو معلوم، أفيد مؤخراً أن الشرع لا يؤمّن الحدود مع لبنان في الفترة الأخيرة.

بالتوازي، أصدر ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بياناً استثنائياً: "بتوجيه من نتنياهو، القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي غيل رايخ وسكرتيره العسكري اللواء رومان جوفمان عقدوا أمس في أثينا اجتماعات حول قضايا سياسية وإقليمية مع نظرائهم اليونانيين."