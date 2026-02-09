رعب في النقب: عضو مجلس عرعرة حمل منشارًا كهربائيًا في شجار

أُلقي القبض اليوم (الاثنين) على عضو المجلس المحلي عرعرة النقب للاشتباه في استخدامه منشارًا كهربائيًا خلال شجار وقع الليلة الماضية في أوفاكيم جنوب إسرائيل. وتعتزم الشرطة الإسرائيلية طلب تمديد فترة احتجازه. ويُظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص يتبادلون اللكمات، بل ويحاولون دهس بعضهم بعضًا. وفي وقت لاحق، أخرج عضو المجلس منشارًا كهربائيًا.

منذ ظهر يوم أمس يعمل أفراد شرطة محطة أوفكيم من أجل تتبع المتورطين في الشجار العنيف الذي حدث بالقرب من موقع بناء في المدينة. طوال اليوم، عمل مقاتلو وحدة يوآف في بلدة عرعرة، واعتقلوا عضو المجلس عادل الطلقات.

يأتي هذا الاعتقال إضافةً إلى اعتقال مشتبهين آخرين ألقت الشرطة القبض عليهما عند استدعائها إلى مكان الحادث، وتم تمديد احتجازهما في المحكمة حتى يوم الخميس. وأُفيد بأن "العمليات ستستمر طالما لزم الأمر لتحديد مكان واعتقال أي متورطين آخرين".