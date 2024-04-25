مباحثات مصرية إسرائيلية حول خطة جديدة لإنهاء الحرب وإطلاق سراح المختطفين

زار رئيس الشاباك، رونان بار، ورئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، القاهرة يوم أمس حيث التقيا برئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، لبحث خطة مصرية جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح المختطفين. الخطة، التي تتكون من ثلاثة بنود مترابطة، تنطوي على تعهدات محورية من كل من إسرائيل وحماس.

وفقًا للخطة، تطالب حماس بإطلاق سراح 50 أسيرًا مقابل كل جندي مخطوف و30 أسيرًا مقابل كل مدني. الخطة تشمل أيضًا وقفًا كاملاً لإطلاق النار لمدة عام، مع التزام كل من إسرائيل وحماس بعدم القيام بأي عمليات قتالية. بالإضافة إلى ذلك، تشمل البنود التحركات نحو إقامة دولة فلسطينية برعاية الولايات المتحدة، مصر، الأردن، والسلطة الفلسطينية.

وأعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، معارضة مصر لأية محاولات لنقل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء أو أي مكان آخر، مؤكدًا على ضرورة حماية أمن مصر وتحقيق وقف لإطلاق النار. السيسي حذر من أن أي تحرك إسرائيلي في رفح قد يؤدي إلى كارثة كبيرة تؤثر على السلام والأمن الإقليميين.

من جهته، أعرب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن معارضته الشديدة للخطة المقترحة، معتبرًا إياها "عرض استسلام" و"انتصار كامل لحماس"، ومؤكدًا أن الخطة تمثل خطرًا وجوديًا لدولة إسرائيل.

في هذا السياق، من المتوقع أن تستمر المباحثات والنقاشات الدبلوماسية حول تفاصيل تنفيذ الخطة، وسط تحفظات من قبل بعض الأطراف الإسرائيلية وترقب لموقف حماس والمجتمع الدولي.