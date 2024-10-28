سرقة شاحنة تحمل قاذفات صواريخ لحزب الله في إسرائيل

سجل حدث غير عادي اليوم (الاثنين) في شمال إسرائيل، عندما قدم مسؤولون في الجيش الإسرائيلي شكوى إلى الشرطة، وأبلغوا عن سرقة شاحنة بها قاذفات صواريخ تابعة لحزب الله، والتي تم الاستيلاء عليها في جنوب لبنان، من موقف للسيارات في شمال البلاد.

وعثر عناصر شرطة المنطقة الشمالية ومقاتلو الشرطة العسكرية على المركبة على شاحنة جرتها الى مفترض جولاني، واعتقل مشتبهين.

ووفقا لبيان الشرطة فإن الاثنين من سكان بلدة ميطاف بجيل 30 و35 اعتقلوا للتحقيق معهم وسيعرضون الى المحكمة الثلاثاء لتمديد اعتقالهم.