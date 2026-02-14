آلاف الجنود وعشرات الطائرات: أحدث حاملة طائرات أمريكية تتجه إلى الشرق الأوسط

يمتلك الأمريكيون بالفعل قوة نارية كبيرة في الشرق الأوسط. تتواجد حاملة الطائرات "لينكولن" حاليًا في بحر العرب، وهي منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية. والآن، تتجه أحدث حاملة طائرات في العالم إلى المنطقة.

كما ذُكر، كل حاملة طائرات من هذا النوع، من سلسلة حاملات الطائرات "نيميتز"، تأتي مع مجموعة هجومية واسعة وهامة. عندما وصلت "لينكولن" إلى الشرق الأوسط، رافقتها تسعون طائرة، مدمرات وآلاف أفراد الطاقم. وصلت "لينكولن" إلى المنطقة في نهاية شهر يناير، وكإشارة تحذيرية للإيرانيين، قام المبعوثان الأمريكيان لمحادثات النووي، ويتكوف وكوشنر، بزيارة غير معتادة على متنها.

كما ذُكر، حاملة الطائرات جيرالد آر فورد هي الأكثر تقدّمًا في الأسطول الأمريكي، وهي الأولى في السلسلة التي تحمل اسمها، سلسلة "فورد"، وهي في طريقها إلى الشرق الأوسط. الحاملة، شأنها شأن سابقاتها، هي جزيرة عائمة للطائرات، تصل مع مجموعة هجوم واسعة جدًا، وتُشغَّل، مثل حاملات الطائرات من سلسلة نيميتز، بواسطة مفاعلين نوويين.

طولها حوالي ثلاثمائة وسبعة وثلاثين متراً، سرعتها حوالي 30 عُقدة، أي 56 كيلومتراً في الساعة، وعلى متنها ما لا يقل عن أربعة آلاف وخمسمائة فرد من الطاقم. يرافقها حتى تسعين طائرة، من بينها طائرات F-35، وطائرات F-18، ومروحيات والعديد غيرها.

دخلت فورد الخدمة العملياتية في عام 2013، مما يجعلها أيضًا الأحدث في الأسطول البحري الأمريكي. وصولها إلى الشرق الأوسط سيغير بشكل جذري ميزان القوة النارية الهائل الذي جمعته الولايات المتحدة حتى الآن في المنطقة.

خلال الأشهر الأخيرة، كانت الحاملة في منطقة الكاريبي، وشاركت بشكل كبير في عملية القبض على الرئيس الفنزويلي المعزول نيكولاس مادورو. هذا لن يكون أول زيارة للفورد في الشرق الأوسط. بعد وقت قصير من مجزرة السابع من أكتوبر، أُرسلت الفورد إلى منطقة القيادة المركزية الأمريكية لردع إيران عن العمل ضد إسرائيل. ومن المحتمل أن هذه المرة، لن تكتفي الفورد بردع إيران، بل ستشغل أيضًا آلة الحرب الكبيرة لديها ضد نظام الملالي.