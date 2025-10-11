بسبب الترتيبات الأمنية لزيارة ترامب، من المتوقع حدوث اضطرابات واسعة في حركة المرور على الطرق المؤدية إلى مطار بن غوريون

أعلنت سلطة المطارات في إسرائيل، مساء اليوم السبت، عن الاستعدادات لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل، يوم الاثنين الوشيك، وجاء في الإعلان أنه بسبب الترتيبات الأمنية، من المتوقع حدوث اضطرابات واسعة في حركة المرور على الطرق المؤدية إلى مطار بن غوريون، بدءًا من الساعة 6:00 صباحًا وحتى الساعة 14:00 ظهرًا.

وأكدت على "ضرورة وصول المسافرين إلى مطار بن غوريون قبل أربع ساعات على الأقل من موعد المغادرة، والتخطيط المسبق لمسار الرحلة، واتباع تعليمات شركات الطيران وجداول المواعيد والإعلانات الصادرة عن سلطة المطارات على الموقع الإلكتروني ووسائل الإعلام. كما تُنصح المسافرين بالوصول والمغادرة من المطار عبر سكك حديد إسرائيل، التي ستعمل بنظام مُحسّن على مدار اليوم"، وتابعت"سيتم تحويل جميع الرحلات الدولية المقرر إقلاعها من المبنى رقم 1 بدءًا من الساعة 8:00 صباحًا وحتى نهاية اليوم (13:10) إلى المبنى رقم 3. في الوقت نفسه، من المتوقع حدوث تغييرات كبيرة وإلغاءات لبعض الرحلات المتجهة إلى رامون ومارمون. وأكدت هيئة المطارات أن خدمة سيارات الأجرة والحافلات من وإلى المطار لن تكون متاحة خلال اليوم (6:00-14:00)، بسبب إغلاق الطرق".