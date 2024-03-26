الخارجية الفرنسية تدين مصادرة إسرائيل 8 آلاف دونم من أراضي الأغوار في الضفة الغربية

أدانت فرنسا بشدة إعلان السلطات الإسرائيلية مصادرة 800 ألف دونم من الأراضي الواقعة غربي الأردن في الضفة الغربية فيما اعتبر أكبر عملية مصادرة للأراضي تنفذها إسرائيل في الضفة الغربية منذ اتفاقيات أوسلو.

كما أدانت الخارجية الفرنسية في بيانها أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتابع البيان: "يشكل استمرار سياسة الاستعمار انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، ولا سيما قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 واتفاقية جنيف الرابعة. وبعض هذه الأفعال يغطيها نظام روما الأساسي أيضًا". وأشار البيان أيضا إلى أن رئيس الجمهورية أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس، بأنه قد تم اتخاذ الإجراءات الأولى على المستوى الوطني والأوروبي ضد المستوطنين المذنبين بارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

تزامن الإعلان مع زيارة وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن لمنطقة الشرق الأوسط للدفع بالمفاوضات من أجل وقف الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن.

وأدانت السلطة الفلسطينية قرار الحكومة الإسرائيلية مصادرة ثمانية آلاف دونم من أراضي الضفة الغربية في ما وصفته "تحديا للإدارة الأميركية والمجتمع الدولي".

وكانت إسرائيل قد أعلنت الجمعة، مصادرة ثمانية آلاف دونم (800 هكتار) إضافية من الأراضي في غور الأردن.

وعقب وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش على القرار بالقول: "هذه خطوة كبيرة ومهمة أخرى للاستيطان في غور الأردن ويهودا والسامرة"، في توصيفه التوراتي لأراضي الضفة الغربية.