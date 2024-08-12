تقرير أمريكي: ايران قد تهاجم إسرائيل بغضون أقل من 24 ساعة

قالت مصادر إقليمية لشبكة فوكس نيوز اليوم (الاثنين) إنها تخشى أن تقوم إيران ووكلاؤها بمهاجمة إسرائيل خلال الـ 24 ساعة المقبلة انتقاما لاغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران نهاية الشهر الماضي.

وذلك على خلفية دعوة القوى الغربية - ألمانيا وفرنسا وبريطانيا - التي نشرت بيانا مشتركا اليوم حذرت فيه إيران وحلفائها من "تجنب الهجمات التي من شأنها أن تزيد من تصعيد التوترات الإقليمية" في الشرق الأوسط.

إن الرسالة التي وجهتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا ـ والتي تدعو إسرائيل وحماس إلى "عدم التأخير أكثر" في العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن ـ تأتي في الوقت الذي يستعد فيه لبنان لحرب أوسع نطاقاً.

وأضاف الرسالة الموقعة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "نشعر بقلق بالغ إزاء التوترات المتزايدة في المنطقة، ونحن متحدون في التزامنا بخفض التصعيد والاستقرار الإقليمي. وفي هذا السياق، وعلى وجه الخصوص، ندعو إيران وحلفائها إلى الامتناع عن الهجمات التي من شأنها أن تزيد من التوترات الإقليمية وتهدد فرصة التوصل لاتفاق ووقف إطلاق النار والإفراج عن المختطفين".

وأضاف مصدر مقرب من النظام لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية: "قد لا يكون هناك هجوم على الإطلاق، أو قد يكون هناك هجوم الليلة"، مضيفاً أن "انتظار الموت أصعب من الموت نفسه".

وتابع المصدر: "لقد شنت إيران حملة حرب نفسية لإبقاء قدرات إسرائيل العسكرية والأمنية واللوجستية على أهبة الاستعداد، بينما يتم منع سكان الأراضي المحتلة من الشعور بالهدوء".