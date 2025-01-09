لبنان يحظى برئيس جديد وجوزيف عون يتعهد: "لن أفرط في سيادة واستقلال لبنان"

شهد اللبنانيون اليوم الخميس حدثا تاريخيا بانتخاب جوزيف عون رئيسا جديدا للبنان بعد فراغ رئاسي أنهك الحلبة السياسية فضلا عن آثار الحرب القصيرة والمزلزلة التي خاضها البلد بعد معارك استنزاف تم وضع حد لها بإعلان الحرب من قبل إسرائيل بضربة البيجرات ومن ثم استهداف القيادة العليا لحزب الله على رأسها الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

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حصل عون على 99 صوتا من أصل 128 في الجولة الثانية وباستئثاره بأكثرية الثلثين المطلوبة للفوز بالرئاسة فقد حقق الغاية المنشودة. وبعد أدائه اليمين الدستورية قال الرئيس المنتخب جوزيف عون إنه لن "يفرط في سيادة واستقلال لبنان" مضيفا أنه "سيمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كحكم عادل بين الأطراف السياسية".

واشتملت كلمة عون أيضا على ضرورة أن "تستثمر الدولة اللبناني في جيشها لتأمين اللحدود ومحاربة الإرهاب وتطبيق القرارات الدولية" كما قال إن "الدولة اللبنانية ستتمكن من إزالة الاحتلال الإسرائيلي وآثار عدوانه".

ودعا الرئيس المنتخب إلى مشاورات سياسية سريعة لتشكيل الحكومة وسط تأكيده على رغبته في العمل مع الحكومة المقبلة للدفع بمشروع قانون لاستقلال القضاء".

تجدر الإشارة إلى أن عون حظي بدعم كبير من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطاعات كبيرة من الطوائف المسيحية. وتجدد التحرك على ضوء نتائج الحرب التي خاضتها إسرائيل ضد حزب الله وبدفع من الولايات المتحدة بمساعدة السعوديين، لمحاولة خلق واقع لبناني تضعف فيه قوة حزب الله السياسية.