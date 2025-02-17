محلل أردني عن تهجير الغزيين :"اليمين الإسرائيلي يخشى المرأة الفلسطينية وقدرتها على التغيير الديموغرافي"

شدد المحلل الأردني نصير العمري خلال مداخلته ببرنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبة على ضوء خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن "تهجير الغزيين" بأننا في المنطقة أمام "تغيير استراتيجي وليس أمني أو سياسي، واليمين الإسرائيلي يخشى المرأة الفلسطينية وقدرتها على التغيير الديموغرافي في المنطقة".

وقال العمري إنه "يوجد إمكانية التوصل الى حلول أمنية وهذا أمر ممكن، إلا انه لا يوجد أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية نظرا لمعارضة إقامة دولة فلسطينية في إسرائيل، التغيير الذي يحدث استراتيجي، فاليمين الإسرائيلي يرى حالة الضعف العربي، هزيمة حماس ودعم أمريكي، هو ينتقل من الأمني والسياسي الى الاستراتيجي، اليمين الإسرائيلي لا يخشى بنادق حماس وإنما من المرأة الفلسطينية وقدرتها على التغيير الديموغرافي ، الهاجس الإسرائيلي الذي يدفع اليوم هو أن إسرائيل لا تستطيع أن تسبح في بحر فيه عشرات ملايين الفلسطينيين، لذلك يرى اليمين في هذه اللحظة التاريخية ووجود ترامب فرصة لتصفية القضية الفلسطينية".

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