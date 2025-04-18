الحرب في غزة ومفاوضات النووية الإيراني: نتنياهو يلقي بيانا دبلوماسيا غدا السبت

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن بنيامين نتنياهو سيلقي "بيانا خاصا"مع انتهاء السبت، وسيتناول البيان الحرب في غزة وخلفيات محاولات التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى، والمفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ويأتي هذا البيان على خلفية التقارير التي تفيد بأن حماس رفضت اقتراح إسرائيل بوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع في ظل مطالب بنزع سلاح المنظمة. وتشير التقارير إلى أن حماس مستعدة لإعادة الرهائن مقابل وقف الحرب.

كما أن خلفية التصريحات هي التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الخميس، والذي جاء فيه أن الولايات المتحدة منعت هجوماً إسرائيلياً على إيران كان مخططاً له في شهر مايو/أيار الوشيك، وبحسب التقرير، كان هناك نقاش بين كبار المسؤولين الأميركيين حول ما إذا كانوا سيؤيدون العمل العسكري في هذا الوقت، بسبب الشكوك حول ما إذا كان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تدمير القدرات النووية الإيرانية وما إذا كان من الممكن أن يمنع حربا أكبر.

وبعد أن أبدت إيران استعدادها للتفاوض، قرر ترامب عدم دعم العمل العسكري في الوقت الراهن. وغداً تعقد الولايات المتحدة جولة ثانية من المفاوضات في روما. وفي الأسبوع الماضي، اجتمعت الأطراف في مسقط عاصمة عُمان، وتم نقلها إلى إيطاليا، مما أثار استياء طهران، التي حاولت إبقاء المحادثات في نفس المكان.