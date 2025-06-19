بعد أربعة أيام من البحث : التعرف على جثمان أوكرانية قتلت بالهجوم الصاروخي في بات يام وسط إسرائيل

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بعد أربعة أيام من الهجوم : عثرت فرق الإنقاذ اليوم (الخميس) على جثمان ماريا بيشكروفا، الضحية التاسعة لقصف بات يام الصاروخي، وانتشلتها فجر الأحد. نُقلت إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير لتحديد هويتها بشكل قاطع. ومن بين النتائج التي ساعدت في تحديد هويتها: وشم على يدها وصور لأسنانها.

وصلت ماريا، البالغة من العمر 30 عامًا، إلى إسرائيل من أوكرانيا، برفقة ابنتها ناستيا، البالغة من العمر 7 سنوات، لعلاج سرطان ابنتها. توفيتا صباح الاثنين عندما أصاب صاروخ إيراني المبنى السكني الذي كانتا تسكنان فيه. وصلتا إلى إسرائيل من أوكرانيا بتأشيرة طبية في ديسمبر 2022. كما عاشت معهما جدة ماريا، لينا، وشقيقاها - كونستانتين، 9 سنوات، وإيليا، 13 عامًا. وقد لقوا حتفهم جميعًا في الحدث المفجع.

أفادت زاكا بمقتل تسعة أشخاص في الحادث. كما كُشفت أسماء بالينا أشكنازي (94 عامًا)، وميخائيل (ميكي) ناحوم (61 عامًا)، ومائير (ميرو) فاكنين (56 عامًا)، الذين تم إنقاذهم من تحت الأنقاض.