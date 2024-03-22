نتنياهو لبلينكن: "إسرائيل تأمل تنفيذ عملية رفح بدعم أمريكي لكنها مستعدة للقيام بها بمفردها إذا لزم الأمر"

بعد لقائه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرسالة التي عبر عنها في الأيام المنصرمة "سنعمل بكل سرور مع الولايات المتحدة لتحسين الوضع الإنساني وإجلاء المدنيين من رفح، لكن الجيش الإسرائيلي سيدخل مدينة رفح".

وقال نتنياهو في مقطع فيديو: “أخبرته(بلينكن) "أنني أقدر بشدة حقيقة أننا وقفنا معًا لأكثر من خمسة أشهر في الحرب ضد حماس”. وتابع: "أخبرته أننا ندرك ضرورة إجلاء السكان المدنيين من منطقة الحرب، وبالطبع الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، وأننا نعمل على ذلك"وأضاف "لكنني أخبرته أيضاً أنه ليس لدينا أي وسيلة لهزيمة حماس دون الذهاب إلى رفح والقضاء على آخر الكتائب هناك، وقلت له إنني آمل أن نتمكن من القيام بذلك بدعم من أمريكا، ولكن إذا كان ذلك ضروريا، فسنفعل ذلك بمفردنا".

وكان بلينكن قد وصل إلى إسرائيل في وقت سابق من، اليوم الجمعة، لعقد لقاء يتوقع أن يغلب عليه التوتر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وإسرائيل هي المحطة الأخيرة في الجولة السادسة لوزير الخارجية الأميركي منذ اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس. ويتوقع أن يؤكد بلينكن القادم من القاهرة، الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع المدمر، وأن يحث إسرائيل على الامتناع عن اجتياح مدينة رفح المكتظة بالنازحين والواقعة عند الحدود المغلقة مع مصر.

وكان أنتوني بلينكن قد حذر إسرائيل من أنها "إذا لم تقدم خطة لحماس في اليوم التالي، فسوف تظل إسرائيل عالقة في غزة لسنوات وستشهد تقويض موقفها الدولي وتهديد أمنها القومي"،وبحسب ما ورد قال بلينكن: "أنت لا تفهم ذلك، وعندما تفعل ذلك، فقد يكون الوقت قد فات، وإذا استمر الاتجاه الحالي، فإن النتيجة الوحيدة المحتملة هي بقاء حماس في السلطة. أو الفوضى في غزة"