واشنطن تدعم دمج المقاتلين الأجانب بالجيش السوري|| أي مجموعة التي سيتم دمجها وتجنيسها؟

أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مبعوث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أعربت عن دعمها لخطة لدمج آلاف الجهاديين السابقين من المقاتلين الأجانب في الجيش السوري. وفي إطار الخطة، التي تسعى القيادة الجديدة في سوريا إلى تنفيذها، سيتم دمج حوالي 3500 جهادي أجنبي - معظمهم من الصين ودول مجاورة - في وحدة جديدة، حسبما أفادت ثلاثة مصادر في جهاز الدفاع السوري لرويترز.

ووفقا لرويترز حاول الشرع إقناع دول غربية بأن ضم المقاتلين الأجانب أقل خطورة من التخلي عنهم، كما أبلغ دولا غربية بأن المقاتلين الأجانب سينضمون إلى القاعدة أو داعش إن لم يتم ضمهم إلى الجيش السوري.

من جانبه الصحافي من الجولان عطا فرحات أفاد عن تقسيم المقاتلين الأجانب لثلاثة مجموعات بموجب الاتفاق، وقال إن :"الاتفاق مع الولايات المتحدة لم يضم جميع المقاتلين الأجانب ، حيث جرى تقسيمهم إلى ثلاث فئات، وبناء على ذلك أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن موافقتها.

الفئة الأولى بموجب الاتفاق، تضم الايغور -التركستان والذين يعتبرهم الشرع مقربين منه ورفاق سلاحه ويشكلون عمليا الحماية الشخصية له والحلقة الأقوى التي تدافع عنه، وعددهم 3500 مقاتل، ويدور الحديث على إمكانية منحهم الجنسية السورية وأن يصبحوا مواطنين سوريين، شريطة أن لا يصبحوا ضباطا بمواقع قيادية ومستويات عالية، خصوصا بالمرحلة الأولى.

أما الفئة الثانية، ترتبط بالمقاتلين الذين يمكن تدويرهم وإرسالهم الى نقاط صراع أخرى مثل إفريقيا، وأن يتم ترحيلهم وفقا لرغباتهم ، أما الفئة الثالثة وهي الأخطر التي اعتبروها انها لا توافق على ما يتحدث به الشرع ومن الممكن أن تعود إلى جذورها في داعش، ويجب أن يكون تحالف إقليمي ضدها ، ويمكن أن يكون دور لقسد بينهم"