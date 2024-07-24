تقرير: الرئيس الايراني الأسبق أحمدي نجاد ينجو من محاولة اغتيال

ذكر موقع "ايران انترناسيونال" المعارض للنظام الإيراني نقلا عن مصادر خاصة بأن الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد كان هدفا لمحاولة اغتيال فاشلة، الاثنين 15 تموز /يوليو، وذلك بعد تخريب السيارة التي يستخدمها بنقلة.

وبحسب التقرير فإن الرئيس الإيراني السابق كان يعتزم الذهاب إلى مناسبة دينية أقيمت في زنجان. وقام كبير ضباط الأمن بفحص سيارة أحمدي نجاد الرئيسية، وهي تويوتا، ولكن بسبب عطل في مكيف السيارة، طلب منه استخدام سيارة بديلة.

ووفقا لمصادر إيرانية دولية، بعد أن قطع حوالي ربع الطريق على طريق كرج - قزوين، فقد سائق السيارة الرئيسية ذات المكيف المعطل، والتي كان يقودها مرافقو أحمدي نجاد وحراسه الشخصيون، فجأة السيطرة على المقود والمكابح.

وفقدت السيطرة عن السيارة تماما، واستدارت بسرعة ثلاث مرات، وانحرفت مرتين إلى اليمين واليسار، واصطدمت بالحاجز المركزي، واصطدمت بمركبة أخرى في موكب الرئيس السابق. ثم اصطدم بالحاجز مرة أخرى قبل أن تتوقف بعد أن اصطدمت بسيارة أخرى.

إلى ذلك، أكدت المصادر أنه قبل يومين من الرحلة - قام الفريق الأمني للرئيس السابق بنقل السيارة تويوتا إلى الوحدة المختصة في المؤسسة الرئاسية الإيرانية لإصلاح عطل في مكيف السيارة. كما قالت المصادر لـ"إيران إنترناشيونال" إنه بعد نقل السيارة إلى الرئاسة الإيرانية لإصلاحها، قام "عناصر الأمن الخاص"، كما هو محدد في التقرير، بنقل السيارة إلى مكان مجهول بدلاً من مرآب الإصلاح المعتاد. كما ذكرت المصادر أن المركبة تعرضت للتخريب عمدا قبل إعادتها تحت ادعاء كاذب بإصلاح مشكلة المكيف.