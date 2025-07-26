إضرام النيران بستة منازل في قرية كيسان قرب بيت لحم والجيش الإسرائيلي يعتقل 12 مشتبها

قد يعجبك أيضًا -

أحرق ستة بيوت فلسطينية في قرية كيسان بمنطقة بيت لحم الليلة (الجمعة حتى السبت) بحسب الشبهات بيدي مجموعة المستوطنين "فتيان التلال"، الحريق لم يسفر عن إصابات لكن تسبب بأضرار للممتلكات. قوات الجيش الإسرائيلي التي وصلت للمكان بعد التقارير الفلسطينية الى منطقة القرية أوقفت 12 من المستوطنين الذين يعيشون في بؤرة استيطانية قريبة.

صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "ورد بلاغ الليلة الماضية عن إحراق مبانٍ فلسطينية في قرية كيسان التابعة للواء عتصيون. فور تلقي البلاغ، هرعت قوات الجيش الإسرائيلي إلى موقع الحادث واعتقلت عددًا من المشتبه بهم الذين كانوا متواجدين بالقرب من الحرائق. وتم تحويل المشتبه بهم إلى الشرطة الإسرائيلية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".