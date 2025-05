"مشاركة اردوغان والشرع "|| ترامب في قمة الرياض: "لقد فعلنا الكثير في 100 يوم ، وأتعهد بجلب السلام إلى الشرق الأوسط"

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، صباح اليوم (الأربعاء) في العاصمة السعودية الرياض، قبل انطلاق القمة الخليجية الأميركية. انضم الرئيس التركي أردوغان إلى الاجتماع عبر مكالمة فيديو. ويأتي اللقاء بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا.

في افتتاح المؤتمر اليوم، قال الرئيس ترامب: "نتطلع إلى مستقبل يسوده الأمن والكرامة في غزة. هذا لا يمكن أن يتحقق إذا استمر القادة في قتل واغتصاب الأبرياء. أُقدّر الدور الذي لعبه القادة في هذه القاعة في محاولة إنهاء هذا الصراع المروع، بما في ذلك المساعدة في تحرير عيدان ألكسندر. في نهاية المطاف، يجب إطلاق سراح جميع الرهائن كخطوة نحو السلام، وأريد أن يتحقق ذلك".

"هناك فرصٌ هائلةٌ في هذه المنطقة، لو استطعنا فقط وقف عدوان من بعض اللاعبين السيئين. لقد خلقت إدارة بايدن الفوضى، وكانت غير كفؤة، وعززت نفوذ إيران ووكلائها، وأغدقت عليهم مليارات الدولارات. ثم تخلت عن صداقتنا في الخليج - تلك الأيام أصبحت خلفنا".

"أريد إبرام اتفاق مع إيران، ولكن لتحقيق ذلك، يجب أن تتوقف عن دعم الإرهاب وأن تتخلى عن امتلاك أسلحة نووية. نتطلع إلى تطبيع العلاقات مع الرئيس السوري الجديد. لقد هاجمنا الحوثيين بلا توقف، واستثمرنا أكبر ميزانية عسكرية على الإطلاق في هذا المجال".

قال ترامب أمس في مؤتمر بالرياض: "في سوريا التي شهدت الكثير من الموت والمعاناة، نأمل أن تتوقف المعاناة. سأعلن رفع العقوبات عن سوريا لمنحها مستقبلاً أفضل".

