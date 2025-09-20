عائلات المختطفين تتهم كير ستارمر بـ "مكافأة القتلة"، "الاعتراف بالدولة الفلسطينية يُعقّد بشكل كبير جهود إعادة المختطفين"

شارون شرابي "بينما لا يزال الرهائن يتعرضون للضرب والإذلال والتجويع في أنفاق حماس، تختار الحكومة البريطانية تجاهل هذا الوضع الذي لا يُصدق ومكافأة القتلة".

عائلات المختطفين ينتظرون الإفراج عن عدد من المختطفين في غزة

مع إعلان المملكة المتحدة رسميًا اعترافها بـ"الدولة الفلسطينية"، استنكرت عائلات المختطفين لدى حماس هذا القرار ووصفته بأنه "كارثي"، مؤكدةً أنه يُهدد إطلاق سراح أحبائها. في رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر نُشرت في صحيفة "التلغراف"، اليوم السبت، أعربت ست عشرة عائلة من عائلات المختطفين عن غضبها، قائلةً إن "هذا الاعتراف يُعقّد بشكل كبير جهود إعادة أحبائنا إلى ديارهم".

وقالت شارون شرابي، التي أُطلق سراح أحد أشقائها، إيلي، بينما قُتل الآخر، يوسي، في الأسر: "بينما لا يزال الرهائن يتعرضون للضرب والإذلال والتجويع في أنفاق حماس، تختار الحكومة البريطانية تجاهل هذا الوضع الذي لا يُصدق ومكافأة القتلة".

 وأشارت العائلات إلى أن "حماس احتفلت فورًا بقرار المملكة المتحدة باعتباره انتصارًا سياسيًا، وتراجعت منذ ذلك الحين عن اتفاق وقف إطلاق النار". وطالبت لندن "بعدم اتخاذ أي إجراء آخر حتى يتم إطلاق سراح المختطفين الثمانية والأربعين الذين ما زالوا محتجزين في غزة". وقالت "أفضل سبيل لإنهاء هذه الحرب هو أن تُفرج حماس عن جميع المختطفين. يجب أن يُعاد تأهيل الأحياء، ويجب أن يُدفن الموتى دفنًا كريمًا". بالنسبة لإيلاي ديفيد، الذي ظهر شقيقه إيفياتار مؤخرًا في فيديو لحماس وهو هزيل، يُعدّ هذا القرار "خطأً فادحًا" يُقلّل من فرص رؤية الرهائن أحياءً مجددًا.

