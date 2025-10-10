أردوغان: "إذا تجدد القتال في غزة ستدفع إسرائيل ثمنًا باهظًا"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موجها تحذيرًا مباشرًا لإسرائيل، اليوم الجمعة، قائلًا إن "أي استئناف للأعمال العدائية في قطاع غزة سيُكلف ثمنًا باهظًا"، وتابع"إن تركيا ستبذل قصارى جهدها لضمان الاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار"، واضاف "نحن سعداء بوصول إخواننا في غزة إلى هذه المرحلة، وبعودة الفرحة إلى وجوه الفلسطينيين. لقد بذلنا قصارى جهدنا لتحقيق هذا الاتفاق". وأضاف أردوغان: "نأمل ألا تكرر إسرائيل أخطائها. إذا لم تحترم الاتفاق، فسنقف في طريقها". كما أشاد "بمقاتلي المقاومة الفلسطينية، وخاصة في غزة".

وخلافًا للهدنات السابقة، تلعب تركيا هذه المرة دورًا محوريًا في الوساطة بين إسرائيل وحماس، وكذلك في مناقشات "اليوم التالي". وبناءً على علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسّخ أردوغان نفسه كلاعب رئيسي إلى جانب مصر وقطر.