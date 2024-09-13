مستشار بايدن يزور إسرائيل الإثنين الوشيك لبحث الوضع في لبنان

من المتوقع أن يزور كبير مستشاري الرئيس بايدن أموس هوكشتاين إسرائيل، الاثنين الوشيك، لمناقشة الوضع في لبنان، بحسب مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، وأوضح المسؤولون الأميركيون أنهم قلقون من الخطاب المتصاعد من الجيش الإسرائيلي بشأن الذهاب إلى الحرب مع لبنان، بحسب موقع "أكسيوس" الأميركي.

من جانبه قال البيت الأبيض لـ "العربية/الحدث إن زيارة هوكشتاين إلى إسرائيل "استمرار لنهجنا الدبلوماسي"وأضاف "نحاول منع فتح جبهة ثانية في شمال إسرائيل،. زيارة هوكشتاين لإسرائيل هدفها منع توسيع الصراع بالمنطقة".

وكان العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس قد قال إن الوقت حان كي تتعامل إسرائيل مع الوضع في شمال البلاد في مواجهة حزب الله اللبناني، داعيا إلى التصدي لإيران.

وقال غانتس الذي كان شارك في منتدى نقاش حول الشرق الأوسط في العاصمة الأميركية، يوم الأحد الماضي "دقّت ساعة الشمال، وفي الواقع أعتقد أننا تأخرنا في هذه النقطة".