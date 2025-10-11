سيف ويتكوف وقائد القيادة المركزية يزوران القوات الإسرائيلية في غزة: "لا نشر لقوات أميركية في القطاع"

زار المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وقائد القيادة المركزية الأميركية برادلي كوبر، اليوم السبت، القوات الإسرائيلية المتواجدة في شمال غزة، لـ"التأكد من استكمال الانسحاب الإسرائيلي إلى الخطوط المتفق عليها"، وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حسبما أوردت شبكة FOX NEWS الأميركية، وأفادت بأن ويتكوف وكوبر عادا بالفعل إلى إسرائيل، وأنهما كانا بصحبة رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير.

ووصلت قوات أميركية إلى إسرائيل كجزء من جهود لإنشاء مركز تنسيق مدني عسكري لمراقبة اتفاق إنهاء الحرب في غزة، بحسب ما نقلت شبكة CNN عن مسؤول أميركي الجمعة.

وقال الأدميرال برادلي كوبر في بيان منفصل الزيارة،"عدت للتو من زيارة داخل غزة، لمعرفة كيفية المضي قدماً لإنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري بقيادة القيادة مركزية الأميركية (CMCC) يهدف إلى تنسيق أنشطة دعم الاستقرار بعد النزاع". وأضاف "الشباب والفتيات الأميركيين يستجيبون للدعوة لإحلال السلام في الشرق الأوسط، دعماً لتوجيهات القائد الأعلى في هذه اللحظة التاريخية".وتابع: "سيتم تحقيق هذا الجهد العظيم، دون وجود قوات أميركية على الأرض في غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد سحب، أمس الجمعة، قواته في قطاع غزة تدريجياً إلى الخط الأصفر، أول خط انسحاب من القطاع بموجب خطة ترمب لإنهاء الحرب، وذلك بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية، فجر الجمعة، على الاتفاق، الذي ينص على انسحاب إسرائيلي أولي بالتزامن مع الإفراج عن المختطفين.