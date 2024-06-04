مقتل فلسطينيين من طولكرم اقتربا من الجدار الأمني الفاصل لإطلاق النار على البلدات الإسرائيلية

في كمين نصبه مقاتلو الوحدة 636، تم القضاء الليلة الماضية، على مسلحين فلسطينيين من طولكرم المفصولة بجدار عن بلدات إسرائيلية وسط البلاد، وفق ما أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وأضاف المتحدث أنه خلال الليل اقترب مسلحان من سياج التماس بهدف تنفيذ هجوم إطلاق نار على البلدات الإسرائيلية من اتجاه طولكرم، وقُتل الاثنان في كمين نصبه مقاتلو الوحدة 636، الذين قاموا بعد ذلك بمصادرة قطعة السلاح.

IDF Spokesperson

وأعلن الفلسطينيون عن الإضراب في منطقة طولكرم إثر مقتل الشابين عبد الفتاح صلاح الدين جبارة وأحمد مصطفى محمد رجب المنتمين إلى كتائب شهداء الأقصى.

يشار إلى أن بلدة دير الغصون الواقعة بالقرب من طولكرم، شهدت قبل شهر واحد، عملية عسكرية مكثفة من قبل الجيش الإسرائيلي استمرت لأكثر من 13 ساعة، حيث حاصرت القوات منزلًا يُعتقد أنه مخبأ لمسلحين.

خلال العملية، استخدم الجيش الإسرائيلي تكتيكات هجومية شديدة العنف، بما في ذلك إطلاق صواريخ الماتادور واستخدام الصواعق، بالإضافة إلى الجرافات لتدمير المبنى. وأفادت الأنباء أن خمسة من المسلحين قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع القوات، بينما سلم أحدهم نفسه إلى السلطات.