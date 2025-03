الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لسكان مناطق عبسان والقرارة وخربة خزاعة في غزة

اصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أوامر إخلاء جديدة لسكان قطاع غزة بعدما عادت إسرائيل إلى استئناف حربها مجدداً، وسط جهود مكثّفة من الوسطاء. وطالب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، سكان عبسان والقرارة وخربة خزاعة، الانتقال إلى المواصي.

