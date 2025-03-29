الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لسكان مناطق عبسان والقرارة وخربة خزاعة في غزة

اصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أوامر إخلاء جديدة لسكان قطاع غزة بعدما عادت إسرائيل إلى استئناف حربها مجدداً، وسط جهود مكثّفة من الوسطاء. وطالب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، سكان عبسان والقرارة وخربة خزاعة، الانتقال إلى المواصي.

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وأكد ادرعي على أن "هذا إنذار مسبق وأخير قبل الغارات"، مشيرا إلى أنه "تم تحذير هذه المنطقة مرات عديدة".

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وفي السياق ذكرت مصادر مصرية نقلا عن صحيفة العربي الجديد أن حركة حماس أبدت موافقتها على المقترح المصري الجديد لتثبيت التهدئة في غزة خلال فترة عيد الفطر. وبحسب وسائل إعلام قطرية، وافقت الحركة على إطلاق سراح الرهينة الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر وأربعة رهائن آخرين، بعضهم على قيد الحياة والبعض الآخر متوفون.

وقالت المصادر المصرية إن "الكرة الآن في ملعب إسرائيل والولايات المتحدة". ويأتي هذا الاختراق المحتمل في المفاوضات في الوقت الذي تكثف فيه الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، حتى لو كان مؤقتا.