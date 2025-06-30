"تطهير الأرض من المحتلين" || إسرائيل: اعتقال مواطن أعرب عن تعاطفه مع داعش

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم (الاثنين) اعتقال أحد سكان طوبا الزنغرية بشبهة "التحريض على الإرهاب والانتماء إلى منظمة إرهابية"، وذلك بعد منشورات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبتفتيش منزله، عُثر على أسلحة وراية لتنظيم داعش.

وكشف التحقيق أن المشتبه به نشر وشارك عدة منشورات على خلفية قومية، مثل منشور المتحدث باسم حماس أبو عبيدة، والذي جاء فيه: "لن تقوم أمة الإسلام ولن يكون لها مكانة بين الأمم حتى يتم تطهير هذه الأرض المقدسة من دنس المحتلين".

الشرطة عملت على تحديد هوية صاحب الحساب، وأمس، وصلت إلى منزل رجل يبلغ من العمر 65 عامًا من سكان طوبا الزنغرية واعتقلته للتحقيق. خلال التفتيش، لاحظ أفراد الشرطة علم داعش معلقًا على جدار غرفة الجلوس في منزله، وخلال البحث في المكان تم العثور على عدد من وسائل القتال من بينها مخازن ذخيرة، سكاكين ضخمة (مناجل) وغيرها.

المشتبه به خضع للتحقيق في مركز الشرطة، وصباح اليوم ستقدم الشرطة طلبًا لتمديد اعتقاله في محكمة الصلح بكريات شمونة شمال إسرائيل.