"تدرب مع القسام في غزة" : تركيا تسلم قياديا بارزا من الإخوان المسلمين الى مصر

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في إطار التعاون الأمني بين تركيا ومصر، اعتقلت السلطات التركية صباح اليوم (الثلاثاء) القيادي البارز في تنظيم "حسم" التابع لجماعة الإخوان المسلمين، محمد عبد الحافظ، المتهم بارتكاب أعمال إرهابية خطيرة، بل والتدريب مع كتائب القسام في غزة. ومن المتوقع ترحيله إلى مصر خلال الساعات القادمة.

ويرى خبراء أن هذه الخطوة، بحسب تقرير لصحيفة العين الإخبارية الإماراتية، تأتي في إطار عملية أوسع لإعادة تشكيل العلاقات بين البلدين، بعد سنوات من التوتر بسبب استضافة تركيا قيادات من جماعة الإخوان المسلمين.

يشير اعتقال المطلوب، وهو شخصية بارزة في الجناح العسكري للتنظيم، إلى تغيير كبير في تعامل تركيا مع هذه القضية، بالتوازي مع سعيها لتسليم نشطاء مصريين آخرين مطلوبين للقضاء المصري. ووفقًا لمصادر، أُلقي القبض على عبد الحفيظ لدى عودته من رحلة عمل، بعد ساعات فقط من إعلان وزارة الداخلية المصرية "تفكيك خلية إرهابية تابعة لحركة حسم" وتحديد هوية عدد من قادتها الفارين إلى تركيا، وعلى رأسهم حافظ نفسه.

يصف معلقون سياسيون وأمنيون في تركيا ومصر هذه الخطوة بأنها جزء من محاولة واسعة النطاق لاستعادة العلاقات بين البلدين، وأن هناك تعاونًا أمنيًا واستخباراتيًا على مستوى أعلى وأوسع من ذي قبل، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا الأمنية الحساسة، مثل قضية الجماعات المتطرفة وجماعة الإخوان المسلمين.

يُعتبر غبد الحافظ مطلوبًا كبيرا في مصر. الإخواني، البالغ من العمر 29 عامًا، ويعمل مهندسًا، اتُهم سابقًا بقتل وكيل نيابة ومحاولة اغتيال آخر. وتشير التحقيقات مع الحافظ إلى أنه انضم أيضًا إلى كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وتلقى تدريبًا عسكريًا متقدمًا في غزة، ثم تسلل إلى مصر عبر أنفاق على الحدود، ورصد تحركات قوات الأمن والجيش المصريين بهدف الإضرار بهم.

وفي ظل مساعي مصر لتسليم الحافظ، أفادت قناة الحدث السعودية نقلًا عن مصادر أن عناصر من جماعة الإخوان المسلمين في تركيا يحاولون إقناع السلطات بتسليمه إلى دولة ثالثة.