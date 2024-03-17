تقرير: روسيا تعزز وجودها العسكري قرب الحدود الإسرائيلية السورية

تواصل روسيا ترسيخ وجودها العسكري جنوب سوريا بالقرب من الحدود مع إسرائيل، ووفقا للنشر في هيئة البث الرسمية "كان" فإنه خلال الأيام الأخيرة نشرت وسائل إعلامية موالية للحكومة السورية توثيقات لدوريات للشرطة العسكرية الروسية، وموقع جديد للجيش السوري والجيش الروسي في جنوب سوريا، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود مع إسرائيل.

وينضم هذا الموقف الى سلسلة من المواقع الأخرى مثل التي وضعها الروس عند الحدود الإدارية بين درعا والقنيطرة بالقرب من هضبة الجولان. كما ينضم هذا أيضا إلى الطلعات الأخيرة التي نفذتها الطائرات الروسية في الأجواء جنوب سوريا بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

ونقلت "كان" عن مسؤول في المعارضة السورية إن هذا التموضع الروسي يأتي بعد أشهر من الغياب التام. وليس من المؤكد أن الحديث يدور عن بشرى جيدة لإسرائيل على ضوء الجانب الذي اختارته روسيا في حرب غزة وتقاربها مع ايران وفي ظل التعاون بين الجانبين في الحرب في أوكرانيا.

وفي المقابل، قال نفس المسؤول إنه فيما لو اعتقدت إسرائيل أن هذه المواقع تحديدا ستقلص من وجود ايران وأذرعها في سوريا، فعليها أن تفكر مرة أخرى لأن الروس لا يقومون بأي أمر لوقف الوجود ايران وأذرعها بما يشمل جنوب سوريا. وفي ملخص الأمر، إن كان في الماضي الانتشار المضاعف للروس عند الحدود إيجابيا، اليوم ليس من المؤكد إن كان الأمر لهذه الدرجة إيجابي.