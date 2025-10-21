نتنياهو يوجه رسالة حازمة للأمريكيين بخصوص تركيا

ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وجه رسالة حازمة للمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مؤكدًا أن إسرائيل تعارض تمامًا أي مشاركة تركية في القوة الدولية التي يُتوقع أن تنتشر في القطاع بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال نتنياهو إن "الوجود التركي في غزة – عسكريًا، أمنيًا أو مدنيًا – خط أحمر بالنسبة لإسرائيل"، مشيرًا إلى مواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العدائية تجاه إسرائيل وعلاقات أنقرة مع حماس.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو غدًا في القدس بنائب الرئيس الأميركي جي. دي. فانس، والذي وصل اليوم إلى إسرائيل في زيارة تستمر 48 ساعة.