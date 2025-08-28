نتنياهو يعلن رسميا لا لدولة فلسطينية ويصادق على شرعنة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية

قد يعجبك أيضًا -

قلت إننا سنمنعُ قيامَ دولةٍ فلسطينية، وها نحن نفعلُ ذلك معًا".. بهذه الكلمات افتتح رئيسُ الحكومةِ الاسرائيلية بنيامين نتنياهو كلمتَه في احتفالٍ رسميٍ بمصادقةِ حكومتِه على شرعنةِ سبعَ عشرةَ مستوطنةً جديدةً في الضفةِ الغربية.

لم يكتفِ نتنياهو بذلك بل لمَّح أمامَ مجلسِ تجمعِ مستوطناتِ بنيامين بين القدس ورام الله.. إلى أن إسرائيل ستفرضُ سيادتَها في الضفةِ الغربية.. واعتبر أن تعزيزَ الاستيطان تقويةٌ للأمنِ الإسرائيلي.. وبخصوص حرب غزة أكد نتنياهو أن إسرائيل في طريقِها لتحقيقِ النصر.

السلطةُ الفلسطينيةُ ردّت على تصريحاتِ نتنياهو اعتبرت أن المشاركةَ الرسمية لمسؤولين إسرائيليين في فعاليةٍ إستيطانيةٍ تكريسٌ لاستباحةِ الضفة الغربية وتشجيعٌ للمستوطنين على ارتكابِ الانتهاكاتِ ضدَ الفلسطينيين.. حسب بيانِ وزارةِ الخارجيةِ الفلسطينية.